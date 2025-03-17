SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), meteorolojiden edinilen bilgiler doğrusunda hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşanmasıyla birlikte oluşabilecek sayaç donmalarına karşı abonelerine uyarılarda bulundu.

“Bor kılıfı, İzocam, kumaş gibi bir malzemeyle…”

Kurum tarafından yapılan açıklamada donma riskine karşı gece saatlerinden önce önlem alınmasıgerektiği vurgulanarak,“Şehrimizin yüksek kesimlerinde sayaç ve tesistatların donma ihtimaline karşın abonelerimizin gerekli tedbirleri alması gerekmektedir. Sayaçların ve tesisat borularının kalın kumaş, boru kılıfı veya izocam gibi yalıtım malzemeleriyle korunması gerekmektedir. Donan sayaçlara kesinlikle ateş veya sıcak su ile müdahale edilmemelidir” ifadeleri kullanıldı.