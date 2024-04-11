Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, siyah-beyazlı futbolcularla BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yemekte bir araya geldi.

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Beşiktaşlı futbolcularla yemekte buluştu. Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, Futbol A Takımımızın bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman sonrasında siyah-beyazlılarımıza verdiği yemekte; teknik ekibimiz ve futbolcularımızla bir araya geldi. Aybaba, yemek sonrası düzenlenen törende Futbol A Takımımızla bayramlaştı" ifadelerine yer verildi.