Sanatçı Özgün, Babalar Günü kapsamında Liv Hospital Ulus'ta düzenlenen 'Sağlıklı Babalar' etkinliğinde sağlık çalışanları ile bir araya geldi. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erden Ertürer ile Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Boylu'nun da katıldığı etkinlikte sağlıklı yaş alma, erkek sağlığı ve babalığın yaşam üzerindeki etkileri konuşuldu.

Babalar Günü kapsamında Liv Hospital Ulus'ta düzenlenen 'Sağlıklı Babalar' etkinliğinde sanatçı Özgün, sağlık çalışanları ile buluştu. Yoğun ilgi gören etkinlikte sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi, erkek sağlığı, aktif yaşam ve babalığın hayat üzerindeki olumlu etkileri ele alındı.

Babaların sağlığı ailenin geleceğini şekillendiriyor

Etkinlikte konuşan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erden Ertürer, sağlıklı yaş almanın temelinde hareketli bir yaşam tarzının bulunduğunu vurguladı. Düzenli egzersizin kas ve eklem sağlığını koruduğunu belirten Ertürer, babaların aktif bir yaşam sürerek hem kendi sağlıklarını koruyabileceklerini hem de çocuklarına örnek olabileceklerini ifade etti.

'Genç kalmanın sırrı hareket etmekten geçiyor'

Prof. Dr. Erden Ertürer, 'Yaş almak kaçınılmaz ancak sağlıklı yaş almak bizim elimizde. Özellikle babaların düzenli egzersizi yaşamlarının bir parçası haline getirmesi gerekiyor. Kas ve eklem sağlığını korumak, ideal kiloyu sürdürmek ve aktif bir yaşam tarzı benimsemek hem yaşam kalitesini artırıyor hem de birçok sağlık sorununun önüne geçebiliyor. Kendine zaman ayıran, hareket eden ve spor yapan babalar hem daha dinç hissediyor hem de çocuklarına sağlıklı yaşam konusunda önemli bir örnek oluyor' dedi.

'50 yaş sonrası düzenli kontroller hayat kurtarıyor'

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Boylu ise erkeklerin ileri yaşlarda karşılaşabileceği sağlık sorunlarına dikkat çekti. İyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanserinin birbirinden farklı hastalıklar olduğunu vurgulayan Boylu, düzenli sağlık kontrollerinin önemine değindi.

Prof. Dr. Uğur Boylu, 'İleri yaş grubundaki erkeklerde en sık karşılaştığımız sağlık sorunlarının başında iyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanseri geliyor. İyi huylu prostat büyümesi yaşam kalitesini etkileyen belirtilerle kendini gösterirken, prostat kanseri erken evrelerde çoğu zaman hiçbir belirti vermeden ilerleyebiliyor. Bu nedenle erkeklerin herhangi bir şikâyeti olmasa bile 50 yaşından itibaren, ailesinde prostat kanseri öyküsü bulunanların ise 45 yaşından sonra düzenli ürolojik muayene ve PSA testlerini yaptırmaları büyük önem taşıyor. Erken teşhis sayesinde prostat kanserinde tedavi başarısı önemli ölçüde artıyor' dedi.

Özgün: 'Baba olmak hayatıma bambaşka bir anlam kattı'

Baba olmanın hayatında büyük bir dönüşüm oluşturduğunu ifade eden Özgün, 'Burada harika bir ekiple tanışma fırsatı buldum. Biz babalar için çok kıymetli bir gündeyiz ve bu günün keyfini çıkarmak istiyoruz. Etkinliğimizde hem babalık üzerine hem de sağlıklı yaşam konusunda konuştuk. Bugün temel başlığımız, babalarımızı nasıl daha sağlıklı tutabileceğimiz oldu. Baba olmak insana sadece sorumluluk değil, aynı zamanda büyük bir motivasyon da veriyor. Çocuğum doğduktan sonra daha iyi bir insan olduğumu düşünüyorum. İyi ve sağlıklı bir baba olabilmek için öncelikle kendimize çok iyi bakmamız gerekiyor. Biz iyi olursak çocuklarımız da iyi olur. Onlarla daha güzel vakitler geçirebilir ve hayatlarında daha uzun süre yer alabiliriz. Çocuk sahibi olana kadar özellikle erkekler biraz daha ben merkezli yaşayabiliyor. Ancak kendinizden daha çok sevebileceğiniz bir varlık dünyaya geldiğinde her şey değişiyor. Erkeklerde çocuk sahibi olmadan önceki dönem ile sonrasındaki dönem arasında büyük fark var. Yıllar geçtikçe babaların çocuklarıyla kurduğu bağ da çok daha güçleniyor.

Hem kendimiz hem de ailemiz için sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuklarımız için daha sağlıklı, daha güçlü ve daha bilinçli olmaya çalışıyoruz. Onlarla geçirdiğimiz her anın kıymetini bilmek gerekiyor. Sağlıklı bir yaşam sürdürmek, hem kendimiz hem de ailemiz için atabileceğimiz en önemli adımlardan biridir' dedi.

Sağlıklı yaşam ve güçlü aile mesajı

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Babalar Günü vesilesiyle sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi bir kez daha vurgulandı. Program boyunca düzenli sağlık kontrolleri, aktif yaşam, sağlıklı beslenme ve güçlü aile bağlarının yaşam kalitesine katkıları konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Etkinlik sonunda Özgün, sağlık çalışanları ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirerek tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı. Program, 'Sağlıklı babalar, sağlıklı ailelerin temelidir' mesajıyla sona erdi.