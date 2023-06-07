CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı'nda Sanatsal Üretim Fonu 2. Açık Çağrı kapsamında desteklenen projeler açıklandı.ANKARA (İGFA) - Sanatsal Üretim Fonu'nun ikinci açık çağrısı kapsamında desteklenen projeler belli oldu.

1 Şubat – 15 Mart 2023 tarihleri arasında açık olan çağrıya toplam 106 başvuru yapılan Sanatsal Üretim Fonu’ndaki başvurular, öncelikle CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı proje ekibi, daha sonra, küratör Kevser Güler, Tarabya Kültür Akademisi Kültürel Etkinlikler Sorumlusu Çiğdem İkiışık, İstanbul Bienali İletişim ve Operasyon Koordinatörü Pelin Kuş ve küratör Başak Doğa Temür tarafından değerlendirildi.

Destek verilecek projelerde, 25 - 45 yaş arasında olan, görsel sanatlar alanında çalışan sanatçıların başvurularına açık olan Sanatsal Üretim Fonu yararlanıcılarına, kültür-sanat alanından ve akademik çevreden yetkin isimlerin danışmanlığında geliştirecekleri eserler ile desteklenen sanatçılara yeni eserler üretme olanağı sağlanmasının yanı sıra deneyim paylaşımı, ağ kurma ve sanat dünyasına erişim için alan oluşturulmasını hedefleyen projelere öncelik tanındı..

DESTEKLENEN PROJELER ŞÖYLE:

Liste proje başlığı, sanatçı adı ve faaliyet şehrini içerir, proje adına göre alfabetik olarak hazırlanmıştır.

26 km / Yeliz Selvi Gölpunar - Şanlıurfa

ara[o]da / Melt Studio - Ankara

Aşın Söyledikleri: Kem Gözlere Dikkat Et; Neşeli Yaşa! / Burcu Günay - Bolu / Hatay

Dionisos Şenliklerinden Hıdrelleze Anadolu Halk Takvimi - Doğa Defterleri / Erdal Demir - Artvin

İkilemeler / Ezgi Yakın - İzmir

İnce Hava / Cemil Batur Gökçeer - İstanbul / Hatay / Antalya / Ankara

Kısır Gecesi / Özkan Işık - Düzce

Kullanma Kılavuzu / Özge Akdeniz- İstanbul

Negatif Alan - Yokluğu Görünür Kılmak / Sadık Arslan - Iğdır / Hatay / Kahramanmaraş

Orada / Zeynep Gürler - Düzce

Replikalar / Sidar Alışık -Mardin / Antalya

Sesimi Duyan Var mı? / Gözde Mulla - Ankara / Hatay

"Sevgi"li Hafızamız / Kenan Özcan - İstanbul

Simbiyoz / MARUZ - Kayseri

Sinope'de Bir Flanöz / Azize Reva Boynukalın - Sinop

Yuva Sergisi / Yuva Art Collective -İstanbul