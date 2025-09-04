Seviyesi günden güne düşmeye devam eden ve ‘kriz yönetimi’ safhasına geçilen Sapanca Gölü’nden, su çeken fabrikaların yıllık kullanımının 4 milyon metreküp olduğunu belirten SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, "Fabrikalara yapılan yıllık su tahsisi, Sakarya’nın yaklaşık 20 günlük su tüketimine eşdeğer" dedi.

Sakarya ve Kocaeli’nin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü’nde tehlike her geçen gün büyüyor. Son 65 yılın en kurak yazını yaşayan gölde, su seviyesi 29.41 kotuna kadar geriledi. Milyonlarca vatandaşın içme su ihtiyacını karşılayan göldeki bu düşüş, kuraklık riskini artırırken bununla birlikte en çok gündeme gelen konulardan biri ise fabrikalarının çektiği su miktarı oluyor. Gölün tarihi seviyelere gerilediğini belirten ve ‘kriz yönetimi’ safhasına geçtiklerini açıklayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, alınacak yeni tedbirleri paylaşırken, gölden su çeken fabrikaların yıllık kullanım miktarını da açıkladı. Sakallıoğlu, fabrikaların gölden yıllık çektiği suyun, Sakarya’nın yaklaşık 20 günlük ihtiyacına denk geldiğini söyledi.

"Fabrikaların yıllık çektiği su, Sakarya’nın 20 günlük ihtiyacına eşdeğer"

Sapanca Gölü’nden fabrikaların su çekmesi ile alakalı kamuoyunda oluşan soru işaretlerine yanıt veren SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, "Sapanca Gölü’nden, Sakarya olarak yıllık 67 milyon metreküp su tahsisimiz var. Bu rakamları tüm açıklığı ile paylaşıyorum; Sapanca Gölü havzasında kurumumuz tarafından 6 firmaya yıllık toplam 1 milyon 17 bin metreküp su tahsisi yapılmıştır, kaynak suyu için konuşuyorum. Valiliğimiz tarafından da 2.9 milyon metreküp mineralli su tahsisi bulunmaktadır. Yani yaklaşık 4 milyon metreküp Sapanca Gölü havzasında su tahsisi vardır. Bunlar hem Valilik, hem Sağlık Müdürlüğü hem de kendi kurumumuz tarafından sıkı denetlenmektedir. Geçtiğimiz aylarda yapılan Valilik İl Su Kurul Toplantısı’nda bu konu yine tutanaklara alınmıştır. Sapanca Gölü havzasında yapılan su tahsisi toplam 4 milyon metreküp. Sakarya olarak, Sapanca Gölü’nden aylık 6 milyon metreküp su alıyoruz. Fabrikalara yapılan yıllık su tahsisi ise, Sakarya’nın yaklaşık 20 günlük su tüketimine eşdeğer. Kaynak suyu firmalarından normalden 6 kat daha fazla bir bedel alıyoruz. Bu miktar ile birlikte diğer mesken abonelerini süspanse ediyoruz. Ve su yatırımlarında bunu finanse etmek için kullanıyoruz. Buradaki durum budur, bu rakamlar nettir ve takip edilmektedir. Bu noktada kimsenin kafasında soru işareti kalmamasına gerek bulunmamaktadır" diye konuştu.