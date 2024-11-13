İstanbul Sarıyer’de yaklaşık 30 metrelik istinat duvarından düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankacı Muhammet Tutçu (30), yaklaşık 30 metrelik istinat duvarından düşerek kanlar içinde yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede, Tutçu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Tutçu’nun yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştüğünü tespit etti. Şahsın cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’nda alınan Tutçu’nun cenazesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi İmam-ı Azam Cami’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.