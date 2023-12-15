Sarıyer’de kapalı kuyumcu dükkanına maskeli bir kişi silahlı saldırı düzenledi. Kepenk ve tabelaya 10 kurşun isabet ettiği silahlı saldırı sonrası şüpheli şahsın geldiği otomobile binerek olay yerinden uzaklaştığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 21.15 sıralarında Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi Posta Yolu Caddesi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde kepenkleri kapalı olan ve içerisinde kimsenin olmadığı kuyumcu dükkanına maskeli bir kişi tarafından silah ile ateş açıldı. İçerisinde üç kişinin olduğu iddia edilen bir otomobilden inerek ateş eden maskeli saldırgan, saldırı sonrası aynı araca binerek kayıplara karışmıştı. Saldırıda iş yerine 10 kurşun isabet ederken 7 mermi kepenge 3 mermi ise iş yerinin tabelasına isabet etmişti.

Gerçekleşen saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobil ile gelen şahıs yolun karşısına park ederek araçtan iniyor. Daha sonra yolun karşısına geçerek saldırıyı gerçekleştiren şahıs geri dönerek park ettiği otomobile biniyor. Silahlı saldırganın daha sonra otomobil ile oradan ayrıldığı görülüyor.