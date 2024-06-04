Dünya ve Türk edebiyatına sayısız eserler kazandıran şair ve yazar Nâzım Hikmet Ran, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan çeşitli etkinliklerle anılıyor. 2024 yılını ‘Nâzım Hikmet’e adayan Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca şairin evrensel sesinin, devrimci ruhunun ve insanlık onurunu her şeyin üstünde tutan hayat görüşünün, kentin kültürel rotasına ışık tutmasını amaçlıyor. Etkinlikler kapsamında hazırlanan ‘Bursa’da Özgür Bir Gün’ adlı sergi, Tayyare Kültür Merkezi’nde ziyarete açıldı. Nâzım Hikmet’in Bursa’daki tek özgür fotoğrafını görme imkanı bulunan sergi, 3-9 Haziran tarihleri arasında ziyaret edebilecek. Yazar ve aynı zamanda Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olan Güney Özkılınç’ın ‘Nâzım’ın Bursa Yılları’ adlı eserinde, Nâzım Hikmet’in Tayyare Kültür Merkezi’nde, arkadaşı Bursalı karikatürist Cemal Nadir’in açtığı sergiyi haber yapmak için 24 Mayıs 1936 tarihinde ilk kez kelepçesi olmadan muhabir olarak geldiği belirtiliyor. O günün anısına hazırlanan serginin açılışına, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, Proje ve Araştırma Sorumlusu Deniz Dalkılınç, Küratör Tuba Okat Koçak ve sanatseverler katıldı.



Serginin açılışında konuşan Şafak Baba Pala, birçok şiirini ve mektuplarını Bursa’da yazan Nâzım Hikmet’i yıl boyunca çeşitli programlarla anacaklarını söyledi. Bir fotoğrafın hikayesinin anlatıldığını söyleyen Pala, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, tüm Bursalıları ziyaret etmeye davet etti.





Serginin açılışının ardından Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Çok şükür yaşıyoruz-Şarkılarla, şiirlerle Nâzım Hikmet” dinletiye, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Hakan Pişkin ve Yeşim Koçak tarafından Nâzım Hikmet’in şiirleri okunurken, solistler Vedat Sakman, Gülcan Altan ve Jehan Barbur tarafından usta şairin eserleri seslendirildi. Nâzım Hikmet’e ait önemli dizeleri Bursalılar için seslendiren sanatçılar, gecenin sonunda dinleyenlerden büyük alkış aldı. Programın ardından Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala tarafından sanatçılara ve gecede emeği geçenlere çiçek takdim edildi.