Türkiye’nin ve Avrupa’nın lider silah üreticilerinden Sarsılmaz, savunma sanayi sektörünün önemli etkinliklerinden olan Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı’na katılarak "yerli ve milli" teknolojiyle geniş bir yelpazede ürettiği silahlarını tanıtacak.ANKARA (İGFA) -Sarsılmaz, ADEX’in hemen ardından ise dördüncüsü 2022 yılında gerçekleşen ve 63 ülkeden 10 bin 355 profesyonelin ziyaret ettiği Asya Savunma, Güvenlik ve Kriz Yönetimi Fuar ve Konferansı’nda (ADAS) 150 yıla yaklaşan tecrübesiyle ürettiği silahları tanıtacak. Filipinler’in başkenti Manila’da düzenlenecek olan ADAS 2024, 25-27 Eylül tarihleri arasında kapılarını açacak.

Sarsılmaz, ADEX ve ADAS 2024'te SAR 127 MT (12.7x99 mm), SAR 762 MT (7.62x51 mm), SAR 56 ULMG (5.56x45 mm) ve SAR 556'nın (5.56x45 mm) yanı sıra piyade tüfekleri, çelik tabancalar ve revolverleri ürünlerini de sergileyecek. Polimer gövdeli tabancalar arasında SAR9 serisinin en yeni ve ileri teknoloji jenerasyonu olan Gen3 ailesi, her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde dört farklı boy ile stanttaki yerini alacak.

ADEX ve ADAS fuarlarında Türkiye’nin makinalı tüfek ihtiyacını yerli ve milli teknolojiyle karşılama amacıyla üretilen ve askeri araçlara entegre edilebilen 5 farklı modeli aynı anda kalifiye edilmiş makinalı tüfek SAR 762 MT ve tüm teknik veri paketi Türkiye’de yalnızca SARSILMAZ tarafından sağlanan ağır makineli tüfek SAR 127 MT fuarda profesyonellerin beğenisine sunulacak. Ayrıca SARSILMAZ’ın Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) hakkında da detaylı bilgi ziyaretçilere Sarsılmaz Silah uzmanlarınca verilecek.

ÖZPAMUKÇU: YENİLİKÇİ ÜRÜNLERİMİZİ KATILIMCILARLA BULUŞTURACAĞIZ

Sarsılmaz Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu, her iki fuarla ilgili düşüncelerini “Sarsılmaz, ADEX 2024 ve ADAS 2024 fuarlarında sadece silah üretimindeki geniş deneyimini değil, aynı zamanda yenilikçi teknolojilerini de gözler önüne serecek. Her iki fuarda da en dikkat çekici stantlarından biri olmaya hazırız. Etkinlikler boyunca, hem sektördeki son gelişmeleri takip eden profesyonellerle bir araya geleceğiz hem de savunma sanayii alanındaki inovatif çözümlerimizi katılımcılarla paylaşma fırsatı yakalayacağız’’ sözleriyle paylaştı.