Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehir genelinde altyapı hizmetlerini kesintisiz sürdürürken Berat Kandili’ni de unutmadı. Arıza ve bakım çalışmaları sırasında sahada bulunan ekipler, vatandaşlara kandil simidi ikram ederek Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili’ni kutladı.

Hem sahada hem gönüllerde

Altyapı hatlarının güçlendirilmesi için yoğun mesai harcayan ekipler sadece teknik hizmet sunmakla kalmayıpaboneleriyle gönül bağı kurdu. Kandil simidi ikramıyla karşılaşan vatandaşlar, hem hizmetlerden hem de gösterilen bu nazik hareketten dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.