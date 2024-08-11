SASKİ, Kertil Mahallesi’ndeki altyapı çalışmalarını tamamladı. Su kayıplarına ve kesintilere neden olan bin 500 metrelik içme suyu hattı yenilendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehir genelinde hayata geçirdiği projelerle içme suyunda kayıpların önüne geçerek abonelere kesintisiz su ulaştırmaya devam ediyor. Kaynarca’nın Kertil Mahallesi’nde yenileme çalışmalarına başlanan bin 500 metrelik içme suyu hattı kısa sürede yenilendi. Daha önceki çalışmalarla 3 bin 500 metrelik içme suyu hattı da yenilenen Kertil Mahallesi’nde toplamda 5 bin metrelik altyapı hattı güçlü hale getirildi.