SASKİ, Erenler ilçesinde devam eden çalışmalar çerçevesinde 23 mahalle 5 bin 700 metrekare asfalt ile buluşturdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), altyapı çalışmaları çerçevesinde asfaltını kestiği güzergahlarda bakım ve onarım işlerini sürdürüyor. Erenler’in neredeyse tüm mahallelerinde devam eden çalışmalar çerçevesinde 5 bin 700 metrekarelik asfalt ile yama ve tamirat işlemleri gerçekleştirildi. Yama ve tamirat işlemleri ilçelerde devam ederken Erenlerin 23 mahallesinde ise çalışmalar tamamlandı.