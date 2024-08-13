Eskişehir'de yaşanan bir olayda, PUBG oyunundan etkilenerek bir çay bahçesinde oturan insanlara bıçakla saldıran bir kişinin, bu saldırıyı kask kamerası ile canlı yayınladığı ortaya çıktı. Bu olay, oyunun Türkiye'de yasaklanıp yasaklanmayacağına dair soruları gündeme getirdi. Peki, PUBG nedir ve nasıl oynanır? PUBG Mobile Türkiye'de kapatılacak mı?

PUBG, yani PlayerUnknown's Battlegrounds, son yıllarda en popüler oyunlardan biri haline gelmiş bir online hayatta kalma oyunudur. PUBG, 2017 yılında piyasaya sürülmüş ve kısa sürede milyonlarca oyuncuya ulaşmıştır. Oyunun ismi, yapımcı Brendan Greene’in internet kullanıcı adından gelmektedir. İlk olarak Çin'de piyasaya sürülen PUBG, Güney Kore merkezli bir oyun firması tarafından geliştirilmiştir. PUBG, 100 oyuncunun bir adaya paraşütle inip hayatta kalan son kişi olmaya çalıştığı bir savaş oyunudur. Oyun, gerçek oyuncular arasında çevrimiçi olarak oynanır ve oyuncular arasında büyük bir rekabeti teşvik eder.

PUBG Mobile Nasıl Oynanır?

PUBG'nin mobil versiyonu, PC versiyonundaki tüm özellikleri ve oyun mekaniğini taşır. Oyunu App Store veya Google Play Store üzerinden mobil cihazınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Karakterinizi oluşturduktan sonra, oyuna başlamak için hazır olursunuz. Sol baş parmağınızla karakterinizi hareket ettirirken, sağ baş parmağınızla silahınızı kontrol edersiniz. Oyun, bireysel olarak ya da takım halinde oynanabilir ve çeşitli haritalar seçilerek farklı oyun deneyimleri yaşanabilir.

PUBG Türkiye'de Kapatılacak mı?

Eskişehir'de meydana gelen saldırı sonrası, PUBG Mobile'ın Türkiye'de yasaklanıp yasaklanmayacağı sorusu gündeme geldi. Ancak şu ana kadar oyunun Türkiye'de yasaklanacağına dair resmi bir açıklama veya mahkeme kararı bulunmamaktadır. Oyun, Türkiye'deki milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Sonuç olarak, Eskişehir'de yaşanan olayın ardından PUBG'ye yönelik endişeler artmış olsa da, şu anda oyunun Türkiye'de kapatılacağına dair herhangi bir resmi bilgi yoktur. Oyunun geleceği ile ilgili gelişmeler yakından takip edilmeye devam edecek.