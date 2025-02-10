İstanbul Pendik’te bir sitede yaşayan Uğur Aksu, 2022 yılında kayınvalidesi ve kayınpederinin oturması için aynı site içerisinden bir daire satın aldı. Aksu, içerisinde kiracı bulunan daireyi satın almadan önce kiracı olan E.Y. isimli kadınla konuşarak evden çıkmasını istedi. Kiracı kadın evi boşaltmayınca, süreç uzadı. İddiaya göre kiracı kadın, evden çıkmamak için Uğur Aksu’ya cinsel taciz suçlamasıyla iftira attı ve uzaklaştırma kararı talep etti. Aksu, satın aldığı evin tapusunu aldıktan sonra kiracıya defalarca ek süre verdi. Ancak kiracı kadın sürekli tarih revize ederek süreci uzattı. Evden çıkmak istemeyen kiracı kadın, Aksu’ya "cinsel amaçlı arkadaşlık kurmaya çalışmak" gibi suçlamalarla savcılığa şikâyet etti. Mahkeme, bu iddiaları reddederek takipsizlik kararı verdi.

Mahkeme evin tahliyesine karar verdi

Aksu ve kiracısının tahliye davası görüldü. İstanbul Anadolu 25. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Uğur Aksu ve avukatı hazır bulunurken davalı taraf mahkemeye katılmadı. Kararını açıklayan mahkeme, kira sözleşmesinin feshine ve E.Y.’nin evi tahliye etmesine karar verdi.

(ES- GÇ-