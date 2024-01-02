Bursa’da düzenlenen bir futbol turnuvasında iki oyuncu arasında çıkan kavga; seyirci ve takımları birbirine düşürdü. Yeşil saha boks ringine dönerken tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar kameraya yansırken, onlarca kişinin kavga etmesine rağmen bir vatandaş kavgayı ihbar etmek yerine video çeken arkadaşını gülerek selamladı.



Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde bulunan bir futbol sahasında meydana geldi. Bir dernek tarafından her yıl düzenlenen futbol turnuvasında iki takım karşı karşıya geldi. Maç esnasında tartışma yaşayan iki oyuncu sinirlerine hakim olamayınca kavgaya tutuştu. Artan tansiyon hem maç izlemeye gelen seyircilere hem de oyunculara sıçradı. Taraftarların ve iki takımın birbirlerine girmesiyle başlayan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Yeşil sahaların boks ringine döndüğü anlar kameraya yansırken, çok sayıda kişi hafif şekilde yaralandı. Bu esnada sahada görevli bir kişi; arkadaşının kavgayı videoya çektiğini görünce kendisini gülerek selamladı. Savaş alanına dönen sahadaki kargaşayı polis güçlükle ayırdı.