Engelliler Haftasını kutlayan İnegöl Şavşatlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin 10 Mayıs'ta başladığı etkinlikleri neredeyse bir hafta boyunca devam edecek. Konuyla ilgili çaıklamalarda bulunana İnegöl Şavşatlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Aydın:

‘’Bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletlere üye olan bütün ülkelerde 10 Mayıs- 16 Mayıs tarihleri arasında Engelliler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinliklerin temel amacı engelli vatandaşlarımız ve onların ailelerinin sorunları ve ihtiyaçları hakkında farkındalık oluşturmak ve onları sosyal hayata daha hızlı entegre etmek. Bu kapsamda derneğimiz ve gençlik kolları başkanımız Sayın Ülkü Aydın önderliğinde hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlemiştir. Folklar çalışması, müzik çalışması, lokal bölümünde özel çocuklarımızın çay-kahve ikramı, halı sahada yine özel çocuklarımız ile yapılan futbol müsabakası ve en son cuma akşamı bütün bu etkinliklere katılan özel çocuklarımız ve ailelerini kapsayan eğlence programı ile final yapmış olduk.

Hafta boyunca özel çocuklarımız ve aileleri, güzel vakit geçirdiler. Tabii, özel çocuklarımız ve ailelerinin mutluluğu bizim mutluluğumuz.

Hafta boyunca yapılan etkinliklerde görev alan başta gençlik kolları başkanımız Ülkü Aydın olmak üzere, kültür komisyonu üyemiz Gülsen Torun, gençlik komisyonu üyemiz Fuat Şahin, bu programlarda bize partnerlik yapan Üçel Rehabilitasyon Merkezi'nin kıymetli yönetim kurulu ve hocaları, dernek yönetimimiz, dernek üyelerimiz ve pek tabi, bu etkinliklerin başrolleri olan özel çocuklarımız ve onların ailelerine çok teşekkür ediyorum.

Şavşat Evi, kuruluş amaçlarına uygun programlar yapıyor ve önümüzdeki dönemde bu programlar artarak devam edecek diyor ve herkese iyi, sağlıklı günler diliyorum.'' ifadelelerine değindi.

Haber merkezi