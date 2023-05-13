Propaganda dönemi saat 18.00 itibariyle bitmesi sebebiyle Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi parti temsilcilerin son mesajlarını bugün TRT televizyon ve radyolarından veriyor.

Türkiye yarın Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yarın sandık başına gidecek.

Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi parti temsilcilerinin son propaganda konuşmaları bugün, TRT 1 ve Radyo 1'de yayınlanıyor.

Cumhurbaşkanı adayları, hitaplarını saat 17.17'den itibaren gerçekleştirecek.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, adaylıktan çekildiği için konuşma yapmayacak.

Propaganda dönemi bugün saat 18.00'da sona erecek.

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serkan İleri - TRT 1 Ulusa Sesleniş Konuşması

SOL Parti adına Pelin Bektaş - TRT 1 Ulusa Sesleniş Konuşması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ - TRT 1 Ulusa Sesleniş Konuşması

TİP Genel Başkanı Erkan Baş - TRT 1 Ulusa Sesleniş Konuşması

Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun - TRT 1 Ulusa Sesleniş Konuşması

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