Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisi, 2023 yılı itibarıyla 11 aylık dönemde gerçekleştirilen ihracatıyla 5 milyar 761 milyon dolara ulaştı. Bu rakamla birlikte, bir ihracat rekoru daha kırılmış oldu.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, savunma sanayisinin gücüne vurgu yaparak, "Artık dünyanın tamamına ihracat yapabilir hale geldik" ifadelerini kullandı. 2024 yılında toplam 178 farklı ülkeye ürün ihraç etmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Görgün, ihracatın artışının arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ve Türk mühendislik gücüne olan inancın yattığını belirterek, "Bu başarılarımızın ülkemize önemli kazanımlar sağlamasını temenni ediyorum," dedi.