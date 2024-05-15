Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde düzenlenen Seamless Middle East 2024 Fuarı’nda Türkiye ilk defa milli katılım ile temsil edilecek. Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) 8 üyesini buluşturacağı Seamless Dubai’de, Türkiye Pavilyonu ile temsil edecek.

Orta Doğu olmak üzere Avrupa, Asya ve Afrika’nın önde gelen uzmanları, finansal kurum temsilcileri, teknoloji girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getiren Seamless Dubai’de Türkiye ilk defa milli katılım ile temsil edilecek. Bölgedeki fintek sektörünün güncel durumu ve gelecekteki eğilimleri hakkında önemli tartışmalara ev sahipliği yapacak olan Seamless Dubai’de, Türkiye Pavilyonu’na sekiz TÖDEB üyesi katılıyor. TÖDEB öncülüğünde ve Ticaret Bakanlığı destekleriyle kurulacak olan Türkiye Pavilyonu’na ödeme ve elektronik para sektöründe faaliyet gösteren BRQ Link, Elekse, İninal, Octet, Ödeal, PayFix, Payporter ve TRPOS isimli 8 TÖDEB üyesi firma katıldı. Pavilyon aynı zamanda Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan, Ticaret Ateşeleri Hacı Hasan Kaygısız, Ersoy Erbay ve Muhammed Emin Erkal ile Dubai merkezli Türk İş Konseyi Başkanı Kanat Kutluk, Başkan Vekili Timur Ilgaz ve üyeleri tarafından da ziyaret edilecek. 25 binin üzerinde fazla ziyaretçinin ve binin üzerinde firma ve start-up ile buluşacağı fuar, Orta Doğu pazar dinamiklerine odaklanarak finansal teknoloji sektöründeki gelişmeleri ve perspektifleri katılımcılarla tartışmayı amaçlıyor.

"Fuar bitiminde muhtemel işbirliklerini hedefliyoruz”

TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi Türkiye fintek üssü olmalı. Bu söylemi biz kendimize görev edindik ve bugün de uluslararası arenada Türk fintek ekosistemini tanıtmaya geldik. Bu fuar Körfez bölgesinin en büyük fintek etkinliklerinden bir tanesi. Biz de 8 üyemiz ile birlikte kendi ekosistemimizi dünyaya tanıtıyor ve buradaki binin üzerindeki marka ile istişareler ediyor olacağız. Fuar bitiminde muhtemel işbirliklerini hedefliyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu ve buna benzer birçok etkinlikte TÖDEB olarak milli katılım ile ülkemiz ekosisteminin tanıtımı için çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.

“Güzel bir fuar ve çok fazla katılımcı var”

Ürün ve İş Geliştirme Yöneticisi Onur Sarısaltık, “Fuarda çok fazla yeni teknoloji ile karşılaştık. En çok ilgimi çekenler biyometrik ve güvenlik alanındaki gelişmeler oldu. Birçok yenilik var, güzel bir fuar ve çok fazla katılımcı var” diye konuştu.

“Sektörel gelişime katkı sağlayacak başlıklar konuşulacak”

Ayhan Erdoğan, “500’den fazla konuşmacı var Seamless Dubai’de. Bildiğimi kadarıyla da 35’in üzerinde de konu başlığı var. Bu başlıkların her biri sektörel gelişime katkı sağlayacak başlıklar. Bu 500 konuşmacıyı bir araya getirmek ve sektörün gelişimi konusundan konuşturmak Seamless Dubai için oldukça başarılı. Biz de hem sunum hem de panellere katılacağız. Bu panellerde Türkiye ve dünyadaki ödeme sektörü nereye gidiyor, yeni eğilimler ve trendler ne bunları göreceğiz” şeklinde konuşurken, Kenan Güvenç ise, “Seamless Dubai fuarı özellikle firmaları bir araya getirerek ciddi iş birliklerine kapı açan bir fuar. Fuarı gezdiğimizde yüzlerce firmayı görebiliyoruz, yeni girişimleri görebiliyoruz. Fuarda şuan 8 firma olarak Türkiye’yi, Türk Pavilyonu’nda temsil ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de ki fintek şirketleri büyük bir ilgi odağı oldu”

Yeliz Tuğçe Balcı, “İlk defa Seamless etkinliğine katıldık bu sene. Ve burada yabancıların, Türk Pavilyonu’na büyük bir ilgisi olduğunu fark ettik. Yabancı şirketler tarafından da Türkiye’de ki fintek şirketleri büyük bir ilgi odağı oldu diyebilirim” diye konuştu.