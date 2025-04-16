Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nisan ayına ilişkin Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş, çocukların eğitim masraflarının karşılanması ve sosyal olarak desteklenmesi amacıyla toplamda 1 milyar 231 milyon lira tutarındaki ödemenin yapıldığını belirtti.

Çocuklara yönelik hizmetlerde hassasiyetle hareket ettiklerini vurgulayan Göktaş, onların gelişimsel, sosyal ve eğitsel ihtiyaçlarını dikkate alarak destek programlarını çeşitlendirdiklerini ifade etti.

Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurguladı.

"Eğitim giderleri SED ile karşılanıyor"

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini belirten Bakan Göktaş, “Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için nisan ayına yönelik 1 milyar 231 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık.” açıklamasında bulundu.

"Etkinlikler hayata geçiriliyor"

Sosyal Ekonomik Destekle ailelerin ve çocukların psikososyal destek hizmeti ile güçlenmesi sağlanarak çocuklara yönelik sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinlikler hayata geçiriliyor.