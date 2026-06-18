Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan toplantıda Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye meclis üyeleri ve dolmuş esnafı arasında birçok konuda değerlendirmeler yapıldı. Sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcilerinin de bulunduğu toplantıda vatandaşlardan gelen talepler ele alındı, sürücülerin uymaları gereken kurallar hatırlatıldı.

''Kent yaşamında önemli yer tutan ulaşım konusunda en iyi olanı halkımıza sunacağız''

Şehir içi ulaşım ve halk otobüslerine yönelik kapsamlı değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, konuşan Başkan Subaşı, kent yaşamında önemli yer tutan ulaşımda en iyisini halkın hizmetine sunacaklarını belirtti. Şehir yaşamında ulaşımın önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Subaşı, vatandaşların ve esnafın beklenti ve ihtiyaçlarının merkeze alınarak çözüm önerilerini ortaya koyacaklarını hatırlattı. Bilecik'te ulaşım ağının daha erişilebilir, güvenli ve konforlu hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Subaşı, ''Süreci tüm şekliyle en iyi hizmet verecek konuma getirebilmek için hem belediye hem de ilgili dolmuş esnafıyla bilgi alışverişinde olmaya devam edeceğiz. Hem halkımızın hem de esnafımızın fayda göreceği bir sistemi ve durumu ortaya koyacağız'' şeklinde konuştu.

Yeni hat ve güzergâhlar hakkında bilgiler verildi

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev'in sunum eşliğinde bilgi verdiği toplantıda ayrıca yeni hat ve güzergahlar hakkında da bilgiler verildi. Toplantıda ayrıca halk otobüsleri hizmetleri ve şehir içi ulaşımda karşılaşılan sorunlara ilişkin teknik değerlendirmeler yapılırken, sürücülerden gelen talepler değerlendirildi.

Vatandaşlardan gelen şikayetlerin de ele alındığı toplantıda sürücülerin nezaket kurallarına uymaları, ihale şartnamesinde geçen yükümlülükleri yerine getirmeleri yönünde bilgiler verildi.