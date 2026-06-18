Sultan Murad Hüdavendigâr Han'ın şehit edilişinin 637. yıl dönümü anma programlarına katılmak üzene Kosova'ya giden Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, program öncesinde çeşitli temaslarda bulundu. Başkan Vekili Şahin Biba'ya ziyaretlerde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri de eşlik etti.

İlk olarak Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'ya ziyaret eden Başkan Vekili Biba, Türkiye-Kosova dostluğu ve ortak çalışmalar üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Daha sonra Priştine Belediyesi Başkan Vekili Florian Dushi ile bir araya gelen Başkan Vekili Biba, ortak tarihten aldıkları güçle iki şehir arasındaki dostluğu ve iş birliğini daha da ileri taşımak adına değerlendirmelerde bulunduklarını açıkladı. Program kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Priştine Program Koordinasyon Ofisi'ni de ziyaret eden Başkan Vekili Biba, TİKA Kosova Koordinatörü Fulya Aslan ile bir araya gelerek Kosova'da yürütülen çalışmalar ve iş birliği başlıkları üzerine sohbet etti. Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Kosova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka'yı da ziyaret eden Başkan Vekili Biba, iki ülke ve iki şehir arasında yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Daha sonra Sultan Murad Hüdavendigâr Han'ın şehit edilişinin 637. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programına katılan Başkan Vekili Şahin Biba, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte türbeyi ziyaret ederek dua etti.

Sultan Murad Hüdavendigâr'ın adaletiyle, cesaretiyle, dava şuuruyla tarihte ve milletin hafızasında müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Vekili Şahin Biba, 1389 yılında gerçekleşen Birinci Kosova Muharebesi'nin Balkanlar'ın ve bölgenin geleceğini şekillendiren tarihi bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi. Sultan Murad Han'ın savaş meydanında şehadet şerbetini içtiğini ve Osmanlı tarihine savaş meydanında şehit düşen tek padişah olduğunu hatırlatan Başkan Vekili Biba, 'Kosova'da kalan emanetleri ile Bursa'daki kabri arasında kurulan manevi bağ, bugün bizlere iki coğrafyanın ortak tarihini anlatır' dedi.

Kendisinin de kökleri Kosova'ya uzanan bir ailenin evladı olduğunu hatırlatan Başkan Vekili Biba, Kosova ile Bursa arasındaki bağın tarih kitaplarında yazılı olanların ötesinde olduğunu vurguladı. Bu bağın hatıralarda, kültürde, geleneklerde ve gönüllerde yaşatıldığını belirten Başkan Vekili Biba, Bursa'nın, Osmanlı'nın kuruluşuna ve yükselişine tanıklık eden bir şehir olduğunu ifade etti.

Sultan Murad Hüdavendigâr'ın vakıflarıyla ve bıraktığı izlerle Bursa'nın şekillendiğini anlatan Başkan Vekili Biba, 'Çekirge'deki Hüdavendigâr Külliyesi, nasıl bu mirasın yaşayan bir nişanesi ise, Kosova'daki Meşhed-i Hüdavendigâr da ortak tarihimizin en kıymetli hatıralarındandır. Aradan geçen 6 asrı aşkın zamana rağmen burada hâlâ aynı duygularla buluşabiliyorsak, bu ecdadımızın bıraktığı sağlam gönül köprüleri sayesindedir. Programın düzenlenmesinde emeği geçen başta Osmangazi Belediyesi olmak üzere katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Sultan Murad Hüdavendigâr Han'ı ve tüm ecdadımızı rahmetle yad ediyorum. Bu aziz emanete yüzyıllardır büyük bir vefa, özen ve muhabbetle sahip çıkan Türbedar ailesine ve kıymetli türbedarımız Saniye teyzeye gönülden teşekkür ediyorum' diye konuştu.