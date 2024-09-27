Gürcan, sosyal medya hesabı üzerinden(X) yaptığı açıklamada, Instagram'da "selamesans_selamcarsaf" adlı hesaptan yapılan "Şehit kokusundan hazırladık" ifadesine yönelik Bakanlık tarafından re'sen inceleme başlatıldığını belirtti. Gürcan, ayrıca bu konunun 8 Ekim 2024 tarihinde yapılacak Reklam Kurulu toplantısında ele alınacağını ve reklam verene, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 77/12. maddesine dayanarak 550 bin 59 TL idari para cezası kesilebileceğini belirtti.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT