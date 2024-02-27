Tornado Havacılık İnsansız Hava Aracı Ekibi, geliştirdikleri İnsansız Hava Araçları’na (İHA) Şehit Özel Harekât Polisi Tufan Kansuva’nı adı verildi.

Bilecik’te tasarladıkları Tufan Kansuva adlı İHA’yı gökyüzüyle buluşturan geçler, örnek aldıkları Selçuk Bayraktar’a geliştirdikleri yazılımları sunmayı hedefliyorlar. Ekip son olarak İzmir Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Derneği’ne (İZMİRTUMED) Şehit Özel Harekât Polisi Tufan Kansuva’nın adını taşıyan İHA envanterine kaydetti.

İZMİRTUMED Başkanı Bedri Yalçın, Tornado Havacılık İnsansız Hava Aracı Ekibi’nin kuruluşundan bu yana destek vermekten gurur duyduklarını belirterek, "Şehidimizin adının ilelebet yaşayacağı ve mücadelemize güç katacağı anlamına geliyor. Tornado Havacılık’a teşekkür ediyoruz" dedi.

Tornado Havacılık Kurucusu Yasin Yasa ise, "Şehidimizin adı ilelebet gökyüzünde bizimle yaşayacak. İnsansız hava araçları ve yapay zekâ teknolojisini ülkemizde her alanda kullanmak istiyoruz. İZMİRTUMED’in bu alandaki çalışmalarına destek vermekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, İHA, uyuşturucu kaçakçılığı, kaçak göç, orman yangınları gibi afetlerin tespiti ve takibi gibi alanlarda kullanılabilecek. Kansuva İHA, uyuşturucu kaçakçılığı, kaçak göç ve diğer afetlerin tespiti ve takibi gibi alanlarda önemli bir rol oynayacak. İHA’nın bu alanlarda kullanılması, güvenlik güçlerinin çalışmalarını kolaylaştıracak ve daha etkin bir mücadele yapılmasını sağlayacak.