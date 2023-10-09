Büyükçekmece’de gelen bir ihbar üzerine gittiği binada silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Cihat Ermiş için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde tören düzelendi. Törene katılan Nilüfer Ermiş, şehit eşinin tabutunun başında gözyaşlarına tutamadı.

Büyükçekmece’ye bağlı Murat Çeşme Mahallesi’nde gece saatlerinde alınan bir ihbar üzerine olay yerine gittiği sırada, evdeki Muhammet Berke Çorak (20) tarafından silahla açılan ateş ile ağır yaralanan polis memuru Cihat Ermiş, Mimar Sinan Devlet Hastanesinde kaldırılmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

Şehit polis için İstanbul Emniyetinde tören düzenlendi

Sabıka dosyası oldukça kabarık olan ve 32 ayrı suç kaydı bulunan Muhammet Berke Çorak adlı saldırgan tarafından şehit edilen Ermiş’in Türk bayrağına sarılı naaşı, evinde helallik alındıktan sonra tören için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törene şehit polisin ailesinin yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehidin eşi Nülüfer Ermiş, babası Şefik Ermiş, annesi Sare Ermiş, 2 yaşındaki oğlu Kemal Asaf Ermiş, eşinin kardeşi Hülya Demir, eşinin diğer kardeşi İsmail Demir ile meslektaşları katıldı. Burada şehit için saygı duruşunda bulunuldu. Tören sırasında eşinin tabutunun başına giden Nilüfer Ermiş, anne Sare Ermiş gözyaşlarını tutamadı. Onları törene katılanlar sakinleştirdi.

Okunan duanın ardından şehit Cihat Ermiş’in naaşı, tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Evli ve 2 yaşında bir erkek çocuk sahibi olan şehit polis memurunun cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Ankara’ya götürüldü.