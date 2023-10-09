Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde yaşanan olayda, Mustafa Yüksel (37), eşi Halime Yüksel'i (21) kendisini aldattığı iddiasıyla öldürdü. Ardından 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen bu karar onaylandı.

Olayın kökeni, 24 Ekim 2017'de, 16 yaşındaki Halime Yüksel'in Mustafa Yüksel ile görücü usulü evlenmesine dayanıyor. İki çocukları olan Halime Yüksel, 14 Ağustos 2020'de kahvaltı sonrası evde uyuyan 3 yaşındaki kızına bakarken karın bölgesine isabet eden bir kurşunla vuruldu ve hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Mustafa Yüksel, olayın ardından eşinin kendini aldattığını iddia etti ve eşinin intihar ettiğini söyledi. Ancak adli tıp kurumu raporu, Halime Yüksel'in uzaktan ateş edilerek vurulduğunu belirtti. Mustafa Yüksel, bu nedenle yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı.

Yargılama sürecinde, Halime Yüksel'in sosyal medya kullanımı ve erkeklerle görüşmesinin sanık tarafından bilindiği ve aralarında tartışmanın çıktığı iddiası ortaya çıktı. Mahkeme, önce sanığa 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak daha sonra sanığın eylemini 'haksız tahrik' altında işlediği gerekçesiyle cezayı 20 yıla indirdi. Ayrıca, sanığın geleceği üzerindeki olası etkisi de göz önünde bulundurularak ceza, 'iyi hal' indirimiyle 16 yıl 8 aya düşürüldü.

Mahkeme kararının gerekçesinde, intihar eden bir kişinin çocuğunun yanında kapıyı kilitleyerek intihar etmesinin olağan akışa uygun olmadığı ve sanığın eşinin davranışlarından kaynaklanan şiddetli elemin etkisi altında hareket ettiği vurgulandı.

Avukatlar, karara itiraz ederek dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdılar, ancak bu mahkeme de yerel mahkemenin kararını onayladı ve herhangi bir hukuki aykırılık bulunmadığını belirtti. Bu nedenle verilen kararın temyiz yolunun açık olduğu bildirildi.