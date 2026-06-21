Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen programa Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği katıldı.



Mihraplı Şehit ve Gazi Dernekleri Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte şehit ve gazi babaları bir araya geldi. Programda pasta kesilerek Babalar Günü kutlandı, hediyeler verildi. Şehit ve gazi babalarının tüm taleplerinde ve isteklerinde yanlarında olacaklarını belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Osman Dikmen, "Sizler birer dağsınız, çınarsınız. Çocuklarınızın üzerinde birer gölgesiniz. Babalar Günü’nüzü kutluyorum" dedi.



Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Haşim Sivri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Adem Erdem ve Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkan Vekili Fuat Aydın da yapılan bu anlamlı etkinlikten dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek tüm şehit ve gazi babalarının Babalar Günü’nü kutladı.