İstanbul'da EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'na katılan Türk Prysmian Kablo, fuarda sürdürülebilir enerji çözümleriyle yerini alırken, kablo sektöründeki ilk yeşil etiketli ürünü E Path’in lansmanını da gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde 60 yıldır faaliyet gösteren Türk Prysmian Kablo Fabrikası, yeni ürünlerini EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'nda katılımcılarla buluşturdu.

İstanbul'da Bu yıl “Çevre ve Elektrik” temasıyla düzenlenen etkinlikte, Türkiye ve dünyadan enerji üretimi, teknolojileri ve sürdürülebilir çözümlerle ilgili çeşitli sektör temsilcilerini, akademisyenleri, yatırımcıları ve sivil toplum kuruluşları bir araya geldi. Fuarda dünya çapında 50'den fazla ülkede 30 bin çalışanı ve 108 fabrikası ile enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün küresel lideri olan Türk Prysmian Kablo da yer alırken, E Path’in lansmanını yaptı.

Yenilenebilir enerji sektörünü verimli ve çevre dostu kablolarla destekleyen Türk Prysmian Kablo, fuardaki standında, 66/2010 sayılı Avrupa Birliği eko etiket yönetmeliğine uyumlu ve kabul görmüş sürdürülebilirlik kriterlerine dayalı kablo sektöründeki ilk yeşil etiketli ürünü E Path'i de tanıttı. Şirket, E Path ile enerji verimliliği ve çevresel sorumluluğu bir araya getirerek sektörde sürdürülebilirlik açısından yeni standartlar belirlemeyi hedeflediğini duyurdu.