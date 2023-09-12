Yenice OSB Başkanı Nedim İncebay, İnegölspor yönetiminin yaptığı ziyarette yaptığı açıklamada İnegölspor bu şehrin en önemli markası ve desteklenmesi gerekiyor dedi.

TFF 2.ligde mücadele eden temsilcimiz İnegölspor’a destekler devam ediyor. İnegölspor yönetimi son olarak Yenice OSB başkanı Nedim İncebay ve yönetimini ziyaret etti.

İNEGÖLSPOR BU ŞEHRİN EN ÖNEMLİ MARKASI

Ziyarette konuşan Yenice OSB yönetim kurulu başkanı Nedim İncebay “İnegölspor’umuzu çok yakından takip ediyoruz. İnegölspor bu şehrin bir değeri en önemli markası, her zaman maddi ve manevi olarak kulübümüzün yanındayız. İnegölspor’un bu sene başarıdan başarıya koşmasını istiyoruz. ”

KALICI GELİRLER İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ

İnegölspor’a verilen desteklerden dolayı teşekkür eden İnegölspor başkanı Osman Sevim “Kulübümüze maddi olarak destek sağlayan Yenice OSB başkanımız Nedim İncebay ve OSB bünyesinde bulunan fabrikaların sahiplerine teşekkür ederim. İnegölspor’umuz sadece bir gün değil bütün sezon boyunca hatırlanması gerekiyor. İnegölspor’umuz bu sezon hem sportif hemde kalıcı gelirler anlamında ciddi bir yatırımın altına girdi. Kalıcı gelirler manasında yönetim kurulu arkadaşlarımızla gece gündüz çalışıyoruz. Nedim başkanımızın desteklerinden dolayı çok memnunuz. “