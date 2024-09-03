4. Esenler Film Festivali’nde “Çekiliş” adlı yapımıyla “Kısa Film Yapım Desteği” ödülüne layık görülen Muhammet Emin Altunkaynak, bu kez Makendonya’dan ödülle döndü. Altunkaynak filmiyle Drim Short Film Festivali’nde “En İyi Film Ödülü”nün sahibi oldu.

Esenler Belediyesi’nin prestijli etkinliklerinden Esenler Film Festivali’nin desteklediği yapımlar çeşitli ödüllerin sahibi oluyor. Festival kapsamında “Kısa Film Yapım Desteği” kategorisinde yarışan Muhammet Emin Altunkaynak’ın “Çekiliş” adlı filmi, Makedonya’da düzenlenen Drim Short Film Festivali’nde “En İyi Film Ödülü”ne layık görüldü. Festivalde filminin hayli beğenildiğini kaydeden Altunkaynak, destekleri için Esenler Belediyesi’ne teşekkür etti.

“Filmin bir derdi var”

Kısa filmlere yapım aşamasında destek sunan festival sayısının çok az olduğunu söyleyen Altunkaynak, “Bu anlamda Esenler Film Festivali’nde yapım desteği noktasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ülkemizde kısa film festivalleri artık belli bir aşamaya geldi diye düşünüyorum. Film, abimin bir anısından yola çıkarak uyarlandı. Filmin genel anlamda bir derdi var. Film, adalet arayışını ve bu yoldaki handikapları anlatıyor. Aslında filmin uzun ve çetrefilli bir serüveni var. Yazılmasından çekimine kadar iki buçuk yıldan fazla zaman geçti. Bu kısa film için oldukça uzun bir zaman dilimi. Tabi bunun farklı sebepleri var. Filmin çekiminin bir kısmı pandemi sürecine denk geldi. Maddi aksaklıklar yaşandı. Film dönem filmi olduğundan bunun da getirdiği birtakım zorluklar oldu” dedi.

“Dünya prömiyerini İtalya’da yaptık”

Filmin dünya prömiyerini bir ay önce İtalya’da gerçekleştirdiklerini kaydeden Altunkyanak, “Avrupa’nın en büyük çocuk ve gençlik festivali olarak anılan 54. Giffoni Film Festivali’nde dünya prömiyerimizi yaptık. Ardından Kuzey Makedonya’daki Drim Short Film Festivali’nde ‘En İyi Film’ ödülünü aldık. Yine İtalya’da festivalde yer aldık. Bir de seçildiğimiz ama fiilen gerçekleşmemiş festivaller var. Almanya’da 47. LUCAS Film Festivali bunlardan biri. Yine Kore’de 13. SEUL Uluslararası Çocuk Festivali ile Yunanistan’da da bir festival var” ifadelerini kullandı.

“Yeni yapım ‘iyilik’ temalı olacak”

Makedonya’da filmin çok güzel tepkiler aldığını sözlerine ekleyen Altınkaynak, “Makedonya’daki insanlar Türkiye’yi çok seviyorlar. Bizi de büyük bir memnuniyetle karşıladılar. Yarışmalarda farklı ülkelerin filmlerinin yanı sıra Makedon yönetmenlerin filmleri de vardı. Buna rağmen ödülü biz aldık. Bunu da mutlulukla karşıladılar. Bizi tebrik ettiler. Özellikle filmin hikayesini çok beğendiklerini söylediler. Dokusunu, atmosferini, sinematografisini, oyunculukları çok beğendiklerini dile getirdiler. Çekiliş filmini tamamladıktan ve festival sürecine girdikten hemen sonra yeni filmi hemen yazmaya başladım. Tabi bunu kafamda hikayesel olarak da kurgulamıştım. Temelinde ‘iyilik’ meselesini barındıran ve yine çocuk oyuncuların ön planda olacağı bir film olacak. Bir aksilik olmazsa yaklaşık bir buçuk yıl sonra çekmeyi planlıyorum” diye konuştu.