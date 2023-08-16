Türkiye’de sadece Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yetişen ve birçok alanda kullanımı gerçekleşen endüstriyel bitki şerbetçi otu hasat öncesi ekiplerce denetlendi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinde yaklaşık bin 500 dekar alanda ekimi yapılan ilçenin başlıca geçim kaynaklarından biri olan endüstriyel bitki şerbetçi otu, içecek sanayi, ilaç, gıda ve kozmetik sektöründe kullanılırken, şerbetçi otu tarlaları Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hasat öncesi hasat belirlenmesi için incelendi.

Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz aylarda Bilecik Vali Yardımcısı Şahin Arsal, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve firma yetkililerinin katılımıyla şerbetçi otu 2023 yılı alım fiyatları Aroma 41 lira diğer çeşitler ise 40 lira olarak belirlenmişti.