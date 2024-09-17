Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde çakmakla oynayan çocuk evi yaktı. Vatandaşlar itfaiye gelene kadar yangına hortumla müdahale etti.

Yangın, Mahmutpaşa mahallesi Gökçe sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre çakmakla oynayan çocuk yatağı tutuşturdu. Evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Vatandaşlar itfaiye ekipleri gelene kadar yangına hortumla müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.