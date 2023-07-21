Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 80 yaşındaki adam, serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Darıca Bayramoğlu Mahallesi Serkan Kaya Caddesi üzerinde bulunan halk plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre serinlemek için denize giren 80 yaşındaki Hamit K.’nin çırpındığını gören vatandaşlar olaya hemen müdahale etti. Yaşlı adamı denizden çıkaran vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hamit K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.