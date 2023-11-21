Kar yağışı, Türkiye'nin doğusunu etkisi altına alarak Ağrı, Kars, Ardahan, Van, Erzurum, Bitlis, Hakkari ve Karadeniz'de özellikle Kastamonu'da yaşamı olumsuz etkiledi. Bu bölgelerde bazı yollar kapandı ve trafik kazaları meydana geldi. İstanbul'da ise pazar günü kar yağışı bekleniyor.

Bölgede Hayat Zorlaştı!

Kars'ta kayganlaşan yolda TIR'a çarpan takside 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Bayburt - Erzurum karayolundaki Kop Geçidi'nde de ulaşımda aksamalar yaşandı. Erzurum'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verilirken Van'daki yoğun yağış uçak seferlerini rötarlı hale getirdi. İstanbul'da ise Meteoroloji'nin verilerine göre pazar günü kısa süreli kar yağışı bekleniyor. Bitlis ve Hakkari'nin Yüksekova ilçelerinde ise akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, bölge genelinde yoğun kar örtüsüne neden oldu. Yüksekova - Şemdinli yolundaki Haruna Geçidi'nde birçok araç kar nedeniyle mahsur kaldı. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Ancak yaşanan fırtına da olumsuz etkiler yaratıyor.

Akşam saatlerinde Kars'ta şiddetlenen kar yağışı, Kars-Iğdır ve Kars-Ardahan kara yollarında kontrollü ulaşımı engelledi. Arpaçay ilçesine bağlı Akmazdam, Aydıngün, Gülyüzü, Taşbaşı, Taşlıağıl köy yollarında ise ulaşım tamamen kesildi. Yoğun kar yağışı bölgedeki ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Van'da ise gece boyunca etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde şiddetini artırarak kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi.