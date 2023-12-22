Kardelen, kestane şekeri tutkunlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Yepyeni bir yılın başlangıcında, Kardelen’in eşsiz lezzetleri arasında öne çıkan Kirpiş maskotlu kestane şekerleri, şimdi mevcut ürünlerin tam dört katı daha büyük boyutlarıyla raflardaki yerini aldı.

İlka Şekerleme Dijital Pazarlama Müdürü Tolga Akgün, Kardelen’in meşhur lezzetiyle buluşan Kirpiş’in ailesinin yeni bir üyesini, yılbaşı öncesinde tüketicilerle buluşturmanın heyecanını paylaştı. Akgün, "Bu sürprizimizle Kirpiş sevenleri heyecanlandırmayı ve yeni yılı daha özel kılmayı hedefliyoruz. Raflardaki yerini alan bu dev Kirpiş, her zamankinden daha büyük, daha albenili ve tabi ki lezzet dolu" dedi.

Yeni yıl için süslenmiş özel ambalajlarıyla dikkat çeken dev Kirpiş maskotlu kestane şekerleri, İlka Şekerleme’nin 24 şubesinin yanı sıra birçok mağazada, havalimanlarındaki Duty Free mağazalarında ve www.kardelen.com internet sitesinde kestane şekeri severleri bekliyor.