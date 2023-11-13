Bursa'da faaliyet gösteren Başka Gazete internet sitesinin Genel Gayın Gönetmeni Yaman Kaya'ya silahlı saldırı yapıldı.

Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan iş yerinden çıktıktan sonra aracına binen Kaya, hareket halindeyken kurşunların hedefi oldu.

Gazeteci Kaya saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatırken, Kaya'dan ilk açıklama geldi. Açıklamada "Sağlık durumum iyi, şu anda ifade veriyorum. Şimdiden söyleyeyim, yılmayacağım" ifadelerini kullandı.

YAMAN KAYA'DAN AÇIKLAMA:

Gazeteci Yaman Kaya kendisine silahlı saldırı yapıldığı haberini sosyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle duyurdu:

"Az önce FSM Bulvarı’ndaki iş yerimden çıktıktan kısa süre sonra aracımla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradım. Sağlık durumum iyi, şu anda ifade veriyorum. Şimdiden söyleyeyim, yılmayacağım!"

Yaman Kaya'nın uğradığı silahlı saldırı Bursa'da gazetecilerin büyük tepkisine yol açtı.

BGC BAŞKANI KOLAYLI'DAN KINAMA

Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada şu ifadelere değinildi:

Bugün saat 18.30'da, Bursa Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve baskagazete.com Yayın Yönetmeni Yaman Kaya, FSM Bulvarı'ndaki iş yerinden çıktıktan kısa süre sonra, aracıyla hareket halindeyken silahlı saldırıya uğradı.

Sağlık durumu iyi olan gazeteci Yaman Kaya'ya yönelik silahlı saldırıyı yazılı bir açıklama yaparak kınayan Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, çirkin saldırının takipçisi olacaklarını belirterek açıklamasında şu görüşlere yer verdi;

"Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik çirkin saldırılara bu akşam Bursa'da bir yenisinin eklendiğini üzülerek haber aldık.

Genç meslektaşımız Yaman Kaya, aracıyla evine giderken silahlı bir saldırganın hedefi oldu. Tek tesellimiz meslektaşımızın iğrenç saldırıdan yara almadan kurtulmuş olmasıdır.

Halkın haber alma özgürlüğü adına fedakârca görev yapan meslektaşımıza ‘geçmiş olsun’ diyor, eli silahlı saldırganın yakalanarak hak ettiği şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz. Bursa Gazeteciler Cemiyeti olarak konunun takipçisi olacağız."

"BU ŞİDDET EYLEMİ KABUL EDİLEMEZ"

Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi de yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmayarak şu ifadeleri kullandı:

"Başkagazete Yayın Yönetmeni Yaman Kaya'ya bu akşam saatlerinde FSM’de silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi olarak yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Basın özgürlüğünün iktidar tarafından baskı altında alındığı bir dönemde gazetecilere yönelik şiddet eylemi kabul edilemez.

Büyük Atatürk'ün söylediği gibi basın özgürlüğünden doğacak sakıncayı gidermenin tek yolu yine basın özgürlüğünün sağlayacağı olanaklardır.

Saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyor ve meslektaşımız Yaman Kaya'ya “geçmiş olsun” diyoruz.

Tesellimiz meslektaşımız Yaman Kaya’nın yara almadan saldırıyı atlatmış olmasıdır.

Arkadaşımızın sonuna kadar yanındayız."