Ünlü şarkıcı Sibel Can, Kıbrıs Concorde Luxury Resort Otel'de yaklaşık 1500 misafirin büyük bir coşkuyla izlediği unutulmaz bir konser verdi.KKTC (İGFA) - Kuzey Kıbrıs'taki özel gecede, Sibel Can sevilen şarkılarını eşsiz yorumuyla peş peşe seslendirerek, efsane sahne performansını bir kez daha sergiledi.

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü sanatçı, her fırsatta Sony Music Türkiye etiketiyle müzikseverlere ulaşacak olan yeni albümünün okumaları için stüdyoya kapanıyor. Albümünde birbirinden değerli müzisyenlerin eserlerini okuyan Sibel Can, müzik dünyasına yeni hitler kazandırmaya hazırlanıyor.