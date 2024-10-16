Yerlikaya, siber devriyelerin sanal dünyada suç ve suçlulara karşı kesintisiz bir mücadele verdiğini belirterek, bu sürecin 7/24 devam edeceğini vurguladı.

Tespit edilen suç unsurlu paylaşımların 2 bin 705’i asayiş, 1.184’ü terör, 383’ü güvenlik, 84’ü siber, 95’i narkotik, 70’i kaçakçılık ve 497’sinin diğer suç türlerine ait olduğu açıklandı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformlarında özellikle gençler ve çocuklara yönelik zararlı içeriklerin yayılmasına karşı sert bir tavır sergileneceğini ifade ederek, “Toplumumuzu zehirlemeye çalışan sapkın düşüncelere karşı hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz” dedi.

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