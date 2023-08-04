İçişleri Bakanlığı'nın son iki aya ilişkin siber suçlarla sürdürdüğü mücadele çalışmaları kapsamına 236 kişi tutuklanırken, suç gelirleri ile mücadele kapsamındaki operasyonlarda da 662 milyon liraya para ve malvarlığına el konuldu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 60 güne ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

İki ayda düzenlenen toplam 168 operasyonda 236 kişinin tutuklandığını duyuran Bakan Yerlikaya, ödeme, bilişim, bilişim ve bahis suçlarına karşı gerçekleşitirilen 113 operasyonda 219 kişinin tutuklandığını; çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına karşı düzenlenen 55 operasyonda 17 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Ayrıca sanal devriyelerin 60 günlük faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Bakan Yerlikaya, 10 bin 722 suç unsuru paylaşımın tespit edildiğini açıkladı.

Suç gelirleri ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar sonucu 661 milyon 537 bin 263 TL para ve malvarlığına el konulduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Siber suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Emniyet güçlerimiz sanal dünyada da suç ve suçluların karşısındadır" ifadelerini kullandı.