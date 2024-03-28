Siemens, 400 kW çıkışa sahip SICHARGE D şarj istasyonları ile tek seferde 4 elektrikli otomobili aynı anda şarj edilebilen hızlı şarj cihazının yeni versiyonunu tanıttı. SICHARGE D, yeni arayüzü, kolay kurulum imkanı ve 40 derece ortam sıcaklığında dahil kesintisiz dolum özelliği ile Şarj Noktası Operatörlerine alandan ve zamandan tasarruf sağlıyor.

Siemens Akıllı Altyapı, IEC standartlarına uyumu gözeten pazarlar için maksimum 400 kW çıkışa sahip SICHARGE D elektrikli araç hızlı şarj cihazının ek varyantını tanıttı. Geleceğin elektrikli araç şarj deneyimi için tasarlanan SICHARGE D, ilgili tüm standartlara, protokollere ve normlara uygun olmasının yanı sıra şimdinin ve geleceğin şarj ihtiyaçlarına uyum sağlayabiliyor. Ayrıca, şarj istasyonu tek bir şebeke bağlantısıyla aynı anda dört adede kadar aracı şarj edebiliyor. Bu sayede şarj süreleri optimize edilirken, Şarj Noktası Operatörleri (CPO’lar) maliyet ve alandan tasarruf edebiliyor.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Siemens Akıllı Altyapı e-Mobilite Birimi CEO’su Markus Mildner, “Sürdürülebilir bir gelecek için e-mobilitenin yaygın olarak benimsenmesi gerekiyor. Hem elektrikli otomobillerin hem de elektrikli kamyonların, özellikle yol üzeri şarj üniteleriyle şarj süresinin azaltılması, rahatlık seviyesinin artırılması ve ulaşımın bu türünün benimsenmesinde kilit önem taşıyor. SICHARGE D, bunu başarma yolunda önemli bir kilometre taşı niteliğinde” dedi.

40 derecede kesintisiz dolum

Yapılan açıklamaya göre, kurulum kolaylığı ve esnekliği sağlayan SICHARGE D, halka açık hızlı şarj veya otoyol üzeri şarj gibi farklı kullanım durumları için üretildi. Şarj istasyonu, 40 derece ortam sıcaklığında dahil 400 kW’lık sürekli ve kesintisiz güç çıkışı sunabiliyor. Kullanıcı dostu arayüze sahip ve çok dilli dokunmatik ekranı bulunan şarj istasyonu, kolay kablo kullanımı ile de elektrikli araç sürücüleri için şarj sürecini mümkün olduğunca kolaylaştırıyor. Ayrıca dokunmatik ekran aynı zamanda farklı reklam verme seçenekleri sunduğundan ve CPO’nun ödeme ortağının sistemleriyle entegre edilebildiğinden, CPO’lar için de bir dizi fayda sağlıyor. Şarj istasyonu ayrıca, ilk kurulumdan itibaren; uzaktan ve yerinde servis hizmetleri ile iş ortaklarına hızlı geri dönüş sağlıyor.

‘Fit For 55’ uyumlu

Avrupa Birliği’nin (AB) taşımacılık sektöründeki en büyük emisyon kaynağını Karayolu taşımacılığı oluşturuyor. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık 4’te 3’ü burada oluşuyor. AB bu nedenle ‘Fit for 55’ paketi olarak bilinen yeni bir düzenlemeyi devreye aldı. Önerilen düzenleme, 2023 yılına yönelik CO2 emisyonu azaltım hedeflerini yükseltirken, 2035 yılına kadar emisyon gaz oranlarının yüzde 100 azaltılmasını hedefliyor. Elektrikli şarj istasyonları bu hedeflere ulaşmakta önemli rol oynuyor.