Son dönemde sigara fiyatlarına ardı ardına zam gelmesine rağmen, asıl büyük artış Temmuz ayında bekleniyor. Uzmanlar, bu zamın sigara fiyatlarını oldukça etkileyeceğini ve en düşük fiyatlı sigaranın 66 TL olacağını tahmin ediyorlar.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), her yıl Ocak ve Temmuz aylarında güncelleniyor ve sigara fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Önümüzdeki dönemde yapılacak vergi artışının yüzde 20'nin üzerinde olması bekleniyor. Bu da sigara fiyatlarında önemli bir artışa sebep olacak.

Şu anda her bir sigara paketi için alınan maktu vergi 1.4249 TL seviyesinde bulunuyor. Ancak bu rakamın önümüzdeki dönemde artması bekleniyor. Eğer yüzde 20'lik bir artış gerçekleşirse, maktu vergi miktarı da artacak ve bu da sigara fiyatlarının 66 TL'ye kadar çıkmasına neden olacak.