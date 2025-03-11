Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü TEM, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen ortak çalışmalar sonucunda yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılığına yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi.

Polis ekiplerinin, daha önce tespit ettikleri bir ev ve bahçede gerçekleştirdiği aramalarda 353 adet yabancı menşeili tabanca ve çok sayıda mühimmat ile 913 adet yabancı menşeili silah parçası ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya açıklamasında "Halkımızın huzurunu kaçıranların ve ruhsatsız silah temin eden silah kaçakçılarının peşindeyiz. Sizi tek tek yakalayacağız." ifadelerini kullandı.