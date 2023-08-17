Silivri’de son 4,5 yılda afetle mücadele ve afete hazırlık konusunda yaptıkları çalışmalar ve dev projeler hakkında bilgiler veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Afet gerçeğinin farkında olarak Silivri’mizdeki kararlı çalışmalarımızı yılmadan, bıkmadan sürdüreceğiz.” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın göreve geldiği 2019 yılından itibaren Silivri’de afetlerle mücadele konusunda birçok proje hayata geçirildi.

1999 Marmara Depremi, 2009 ve 2012 sel felaketleri gibi geçmiş yıllarda etkili afetlere maruz kalan bir ilçe olmasına rağmen herhangi bir hazırlık yapılmayan Silivri’de, son 4,5 yılda büyük bir atılım gerçekleştirildi.

Plan revizyonları yapıldı, Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlandı, riskli yapılar yıkıldı, Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu, arama kurtarma ekipleri oluşturuldu, afetle mücadele eğitimleri verildi, riskli kamu binaları yıkıldı ve yerine yeni kamu binaları yapıldı, kentsel dönüşümün önünü açacak plan düzenlemeleri gerçekleştirildi, afet lojistik depolama merkezi kuruldu, afetle mücadele eğitim pisti başlatıldı, AFAD gönüllüleri yetiştirildi, Silivri Arama Kurtarma (SAK) ekipleri Türkiye’de arama kurtarma görevlisi yetiştirecek yeterliliğe yükseldi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Seferberlik ilan ederek başladık” dediği işte o çalışmaları anlattı.

“MİKROBÖLGELEME VE JEOLOJİK ETÜT ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK”

Silivri’deki afetlere hazırlık çalışmalarını anlatan Başkan Yılmaz, “Biz, ‘her işin başı plan’ diyoruz. Burada hem iş planı hem de şehir planlarının önemine dikkat çekiyoruz. Afetle mücadele bir plan dâhilinde, bir yol haritası oluşturularak bilimsel verilerin ışığında yapılmaktadır. Dolayısıyla bu mücadelenin birinci ve en önemli aşaması arazi mikrobölgeleme çalışmaları ve devamındaki revizyon imar planlarıdır. Mikrobölgeleme çalışmaları büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluğunda olmasına rağmen biz İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yapmasını beklemeden çalışmalarımızı tamamladık ve Bakanlığa onaylattık.

519 adet harita ve yaklaşık 16.000 hektar alanda jeolojik etüt çalışmaları gerçekleştirdik. 700 lokasyonda 10.000 metrekare zemin sondajı yaptık. Mikrobölgeleme çalışmaları sonucunda, bölgedeki yerleşime uygun olmayan, afete maruz bölgeler ve uygulamalarda önlem alınması gereken alanları tespit ettik.” dedi.