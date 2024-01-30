Silivri’de bulunan Altınorak Sitesi’ni 2 ay aradan sonra yeniden dere taşması sonucu su bastı. Göle dönen yollar drone ile havadan da görüntülenirken 2 yıl önce İSKİ tarafından bölgede dere için hidrolik projesi iptal edildiği öğrenildi.

Silivri’de 29 Kasım 2023 tarihinde Kula Deresi’nin taşması sonucu su basan Altınorak Sitesi’ni 2 ay sonra bir kez daha su bastı. Yollar göle dönerken bölgede çoğu yazlık olarak kullanılan evlerin bahçeleri de su doldu. Birçok vatandaşın evlerini su basmaması için kapı önlerine kum torbaları ile tedbir aldıkları görüldü. Belediye ekipleri bölgeye çok sayıda vidanjör gönderdi. Ara sokaklarda akan sular ise dron ile havadan görüntülendi. Öte yandan bölgede su basmasını engellemek amacıyla 2 yıl önce İSKİ tarafından Çamurlu Deresi Hidrolik Projesi iptal edildiği öğrenildi.

Bölgede oturan bir vatandaş duruma tepki göstererek, “Belediye dereleri ıslah etmediği için bu durum devam ediyor. Seçimlerden dolayı belki yaparlar diye düşünüyoruz. İSKİ dereleri ıslah etse su basması olmaz diye düşünüyorum. İSKİ dereleri ıslah etmedi. Temizlik yapılıyor sadece başka bir şey yok” dedi.

“Buraya kanal yapacaklardı ertelendi”

Durumla ilgili konuşan Raci Görür isimli bir diğer vatandaş ise “Silivri’nin geleceği de galiba böyle devam edecek gibi gözüküyor ama aslında değil. Buraya kanal yapacaklardı ama neden dolayı ertelendi şimdi de seçim zamanı galiba hiç yapmayacaklar öyle görülüyor. Bazı evlerde sorun var. 2 alttaki evin bahçesine su bastı. Burada çalışıyorlar ama bir hayli kurtardılar” diye konuştu.