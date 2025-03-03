Şimşek, yıllık enflasyonun dokuz aydır gerilediğini ve Şubat ayında yüzde 39,1 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Temel mallarda yıllık enflasyonun geçen yılın aynı dönemine göre 32 puan düşerek yüzde 21,7'ye, hizmet enflasyonunun ise 35 puan gerileyerek yüzde 59,8’e indiğini vurgulayan Şimşek, dezenflasyon sürecinin maliye ve gelirler politikalarıyla desteklendiğini ifade etti. Şimşek'in açıklaması şu şekilde;

"Dokuz aydır gerileyen yıllık enflasyon şubatta yüzde 39,1 gerçekleşti. Temel mallarda yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayına göre 32 puan düşüşle yüzde 21,7, hizmet enflasyonu ise 35 puan düşüşle yüzde 59,8 oldu. Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın alım gücünü ve gelir dağılımını kalıcı olarak iyileştirecek olan fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız."