İzmir Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Doğal Kök Boya ve İnovasyon Merkezi projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Projenin Türkiye’de bir ilk olduğunun altını çizen Yavaş, "Boya sektöründe dışa bağımlılığın önüne geçilecek” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Türk Tv’de “Herşeyi Konuşalım” programında Yunus Karakaya’nın konuğu olan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş,önemli açıklamalar da bulundu. Yavaş” Doğal Kök Boya ve İnovasyon Merkezi projesi kapsamında kök boya bitkilerinden doğal boyalar elde edilecek. Elde edilen boyalar tekstil atölyesinde üretilen ürünlerde kullanılacağı gibi, ilk etapta tekstil sektörüne pazarlanarak dışa bağımlılığı azaltacak. Kimyasal karışım olmadan doğal yöntemlerle üretilen kök boya sağlık açısından da önemli. Tekstil atölyesinde ilk etapta çocuk kıyafetleri, atkı, bere gibi doğal kök boya ve doğal yün ipler kullanılarak üretim yapılacak. Proje geliştirildikçe gıda, bina boyası gibi daha geniş çapta sağlıklı üretimin önü açılacak. İlçe genelinde tarıma da katkı sağlayacak proje kıraç arazilerinde değerlenmesini sağlayarak kök boya bitkileri üretimini de arttıracak. Kültürün, doğal ve geleneksel yöntemlerle büyümenin, istihdam yaratmanın mümkün olacağının en güzel örneği olacak proje dev tekstil şirketlerinde olduğu gibi ilçedeki kadınlarda da heyecan meydana getirdi”dedi

Sındırgı ilçesinde kendi belediyecilikleri döneminde Cumhuriyet tarihinin en büyük hizmetleri, ortak akıl ve stratejik planlamalar doğrultusunda kazandırıldığın altını çizen Yavaş” İlçe de yapılan hizmetler ve şantiyelerde kalıcı ve geçici istihdam meydana getirildi.Özellikle Akpınar Yaşam Merkezi, BALKURU, DOBATEKS gibi istihdama

katkı sunan Jeotermal enerjinin verimli kullanılmasına örnek projeler özellikle kadınlar başta olmak üzere istihdama da katkı sağlıyor. Çiftçilere de destek olan BALKURU, DOBATEKS gibi projeler istihdama katkı sunmasının yanısıra Jeotermal enerjinin verimli kullanılmasına örnek projeler, tarihe ve kültüre sahip çıkan çalışmalar birçok dalda ödüller getirdiğini” söyledi.

Gelecek nesillere daha güzel bir Sındırgı bırakmak adına gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “ Sındırgı bir aşk hikâyesi. Bu şehrin geçmişten gelen hikâyelerini gün yüzüne çıkarıyor, adeta hikâyesini yeniden yazıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi “ Aşkla çalışan yorulmaz.”. Biz de bu memlekete doğal güzelliklerine, sıcak ve samimi insanlarına aşığız. Yıllardan bu yana vatandaşlarımızdan aldığımız güçle elimizden gelen gayreti fazlası ile gösterdik. AK Belediyeciliğin tüm gerekliliklerini yerine getirerek Sındırgı’yı bir marka haline getiriyoruz. Hükümetimiz, Büyükşehir

Belediyemiz, kamu kurumlarımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz ile uyum içerisinde sayısız birçok projeyi hayata geçirdik. Hayallerimiz, hedeflerimiz büyük. Yıllanmış sorunları çözüme kavuşturduk. Şimdi şahlanma vakti. İlçemizde gerçekleştirdiğimiz projelere desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bakanlarımıza, milletvekillerimize, Büyükşehir belediye başkanımız Yücel Yılmaz’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle vefakârca çalışan Sındırgı’ya değer kattığımız belediye personelime, birim amirlerimize, meclis üyelerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Hizmet aşkımız ve Sındırgı sevdamız hiç bitmeyecek.” dedi.