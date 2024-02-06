Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, Miraç Kandili dolayısıyla öğrencilere süt çeşmesinden süt ikram edildi.

Süt ikramı etkinliği, Sındırgı ilçe genelindeki okullarda Miraç kandilinin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlendi. Sındırgı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrencilere bir kandil geleneği olan süt ikram edilerek, kandilin manevi değeri vurgulandı. Sındırgı ilçesinde gerçekleştirilen bu etkinlik, Miraç kandilinin önemine vurgu yaparak, ilçe genelindeki öğrenciler arasında manevi bir dayanışma ve birlik duygusu oluşturmayı amaçladı.

Programdan mutlu olduğunu ifade eden Zeynep Durak, "Bugün kandil ve okulumuzda süt çeşmesi var. Kandil geleneği olarak belediyemiz buraya süt çeşmesi getirdi. Çok mutluyuz sütleri içtik. Herkesin kandili mübarek olsun” şeklinde konuştu.

Peygamber Efendimizin de özel günlerde süt ikram ettiğini ve farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "İslam aleminin bizim açımızdan hakikaten çok önemli olan günleri var. Miraç. Özellikle şu anda Gazze de savaşın olduğu bir dönemde peygamber efendimizin Mescid-i Aksa’ya olan yürüyüşü bizim en önemli gecelerimizden birisi. Rabbim kabul eylesin inşallah. Bugün dua edeceğiz. Bugün iyilikler dileyeceğiz. İslam âlemine barış dileyeceğiz. Dünyaya barış dileyeceğiz, kardeşlik dileyeceğiz. Ülkemize, Müslümanlara, bütün insanlık âlemine iyilikler güzellikler gelsin diye yalvaracağız. Rabbim inşallah dualarımızı kabul eyler. Bizler de bugünün anısına farklı etkinliklerle öğrencilerimize çocuklarımıza bugünün anlam ve önemini kavratabilmek için bir etkinlik yapmak istedik. Arkamızda gördüğünüz süt çeşmesi ile okullarımızı tek tek dolaşıyor ve oradaki çocuklarımıza süt ikram ediyoruz. Çünkü peygamberimizde öyle yapmış özel günlerde çocuklara, insanlara süt ikram etmiş. Sünneti aslında yerine getiriyoruz. Rabbim kabul eylesin. İnşallah akşamına da dualarla beraber bütün camilerimizde Miraç gecesini idrak etmeye çalışacağız. Çok güzel şeyler. Allah bize bu özel anları birlikte yaşamanın keyfini huzurunu hep yaşatsın diyorum. Miraç Kandiliniz mübarek olsun” dedi.

İlçe kaymakamı Didem Dinç Özay ise, "Ramazan’ın habercisi 3 aylardayız. Bugün de 3 ayların içerisindeki mübarek gün ve gecelerden Miraç Kandilini idrak ediyoruz. Bu vesile ile belediyemiz hem bir hayır olsun diye hem de öğrencilerimize bu kandil kültürümüzü geleneklerimizi ve göreneklerimizi yaymak için böyle bir süt dağıtım programı gerçekleştirdiler. Güzel bir program oldu. Hayırlı kandiller” dedi.