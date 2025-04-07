Şişli hamile kadınla yanındaki adamın öldüren saldırganları yakalama çalışmaları sürerken, 4 şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı.

Şişli Kuştepe Mahallesi’nde Yavru Kuş Sokak’ta gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, maskeli saldırganlar 5 katlı Trump Apart’ın zemin katındaki daireye girerek Gültekin Gezer (23) ile hamile olan Kader Küçük Coşkun’u silahla vurmuştu. Gezer ve Coşkun’un hayatını kaybettiği belirlenmiş, cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

4 şüpheli kameraya yansıdı

Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürerken, olayın gerçekleştiği apartın yakınındaki sokaktan geçen 4 şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntüde olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 4 şüphelinin hızla uzaklaştığı görülüyor. Yağmur isimli kadın ise, "Sabah saatlerine karşı biz kavga sesine uyandık. Sabah polisler vardı. Çok tanımıyorum. Hamileymiş. Çok üzüldüm. Eşini tanımıyorum" dedi.