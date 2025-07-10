Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Ölçüler ve Ayar Servisi ekipleri, pazarlarda kullanılan ölçü ve tartı aletlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.SİVAS (İGFA) - 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalarda, damga süresi dolmuş ve periyodik muayenesi yapılmamış tartı aletleri kontrol eden Sivas Belediyesi bünyesindeki Zabıta ekipleri, denetimlerde, özellikle esnafların kullandığı terazilerin muayene süreleri, doğruluk durumu ve damga geçerlilikleri inceledi.

Ekipler, ölçü ve tartı aleti kullanan esnaflara yönelik yaptığı uyarılarda, kanun gereği belirlenen sürelerde periyodik muayenenin yaptırılmasının zorunlu olduğunu anımsattı.

Muayenesi yapılmamış cihazlarla satış yapanlar hakkında 3516 Sayılı Kanun’un 15/c maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağını belirten ekipler, vatandaşların doğru ve güvenilir alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla yapılan denetimleri sürdüreceğini kaydetti.