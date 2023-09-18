Günümüzde pek çok kişinin ihtiyaçlarını daha rahat karşılamak ve isteklerini daha çabuk yerine getirmek amacıyla kullanmış oldukları kredileri ödeme konusunda sıkıntı çektiklerini söyleyebilmemiz mümkündür. Bunun sebebi de kendileri ve bütçeleri için uygun kredi seçeneklerini kullanmamalarıdır. Hâlbuki bankalar her bütçeye ve ödeme şekline uygun kredi tutarlarını rahatlıkla alabilmenize olanak sağlayabilmektedir.

Bütçenize uygun olan ve ödeyebileceğiniz kredi türlerini seçerken bazı noktalara dikkat etmenizin de faydası bulunacaktır. Öncelikle dosya masrafları konusunu iyice incelemeniz sizi daha sonra karşılaşacağınız kötü sürprizlerden koruyacağından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Ne kadar dosya masrafı ödeyeceğinizi bilmeniz ödeme sırasında taksitlerinizin nasıl olacağı konusunda da bilgi almanızı sağlayacaktır.

Bütçenize uygun kedi almanızı sağlayacak olan konulardan biri de faiz oranlarıdır. Kullanacağınız kredinin faiz oranlarının ne kadar olduğu da ödeme yaparken ne kadar para iadesinde bulunacağınızı göstermektedir. Bilindiği üzere pek çok banka uygun faiz oranları ile kredi veriyor olsa da tek başına faiz oranlarını göz önünde bulundurmanız da yanlış olacaktır. Çünkü bu oranların da vade süresine göre değişiklik yaptığını görebilmeniz söz konusudur.

Alacağınız kredi tutarı ile ödeyeceğiniz toplam tutarı karşılaştırarak almak istediğiniz kredinin bütçeniz için uygun olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olabilmeniz mümkündür. Eğer almak istediğiniz kredi tutarı ile ödeyeceğiniz tutar arasında oldukça yüksek bir fiyat farkı bulunuyorsa bu kredinin uygun olduğundan bahsetmek güçtür.

Size uygun kredi seçeneklerini değerlendirirken sadece bankaların faiz oranları ve dosya masraflarını değil kendi bütçenizi de değerlendirmeye almanız gerekmektedir. Çünkü alacağınız kredinin bir de geri ödemesi vardır. Alınan kredilerin taksitlerini geri ödeme konusunda sıkıntıya düşebileceğiniz borçlarınız ya da gelir gider dengesizliğiniz bulunuyorsa zaten bankalar da size kredi verme konusuna sıcak bakmayacaklardır.